Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В рамках встречи глава МИД РФ заявил, что российская сторона заинтересована в развитии двусторонних отношений с Камбоджей. По словам министра, между странами развивается сотрудничество в космической, гуманитарной, военной, технической областях, а также в вопросах безопасности.