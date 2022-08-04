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1 час назад

Лавров встретился с премьер-министром Камбоджи

Газета.Ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Лавров встретился с премьер-министром Камбоджи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В рамках встречи глава МИД РФ заявил, что российская сторона заинтересована в развитии двусторонних отношений с Камбоджей. По словам министра, между странами развивается сотрудничество в космической, гуманитарной, военной, технической областях, а также в вопросах безопасности.

«Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы наши отношения продолжали углубляться», – цитирует Лаврова сайт «Аргументы и факты».

Политика,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,
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