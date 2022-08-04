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18 минут назад

В России заявили о необходимости избегать конфликтов между ядерными державами

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Посол РФ в Японии Михаил Галузин рассказал, что Москва считает необходимым прикладывать все усилия для того, чтобы избегать вооруженных конфликтов между ядерными державами. По его словам, Россия уверена в том, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому призывает не допускать, чтобы подобное рано или поздно произошло, сообщает РИА Новости.

В России призвали избегать конфликтов между ядерными державами
Фото: ТАССТАСС

«Твердо привержены постулату о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Более того, необходимо предотвратить любой вооруженный конфликт между ядерными державами. В целях создания предпосылок для дальнейшего ядерного разоружения открыты к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами», — заявил российский дипломат, подчеркнув, что подобный диалог обязательно должен учитывать интересы всех вовлеченных в него сторон.

Ранее представитель Белоруссии на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН пояснил, что страна не собирается изменять безъядерный статус. Он добавил, что выбор в пользу отказа от обладания ядерным оружием Минск сделал осознанно и не намерен менять позицию, несмотря на раскручивающуюся спираль гонки вооружений.

Политика,Михаил Галузин,ООН,
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