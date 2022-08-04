В России призвали избегать конфликтов между ядерными державами

«Твердо привержены постулату о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Более того, необходимо предотвратить любой вооруженный конфликт между ядерными державами. В целях создания предпосылок для дальнейшего ядерного разоружения открыты к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами», — заявил российский дипломат, подчеркнув, что подобный диалог обязательно должен учитывать интересы всех вовлеченных в него сторон.