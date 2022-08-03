Миронов: дело Белоусова было передано в суд без согласия Госдумы

Дело депутата от фракции "Справедливая Россия - За правду" Вадима Белоусова было передано в суд без согласия Госдумы, что нарушает закон о статусе депутата. Об этом заявил ТАСС глава фракции справороссов Сергей Миронов.
"Да, неприкосновенность с Белоусова была снята еще в конце 2018 года. Однако дело было передано в суд без согласия Госдумы. А это прямое нарушение федерального закона "О статусе сенатора РФ и статусе депутата Госдумы ФС РФ". Напомню, что, согласно статье 5 этого закона, уголовное дело не может быть передано в суд без согласия соответствующей палаты Федерального собрания РФ. Здесь же этого сделано не было", - сказал он.
Миронов отметил, что больше всего в этой ситуации возмущает "несправедливое отношение правоохранительных органов к этому делу".
"Белоусов в 2021 году стал депутатом Госдумы VIII созыва. Это предполагает обязательность представления Генпрокуратуры РФ к Госдуме о лишении Белоусова депутатской неприкосновенности и соответствующего согласия Думы. Этого тоже сделано не было", - сказал Миронов, добавив, что допущенные уголовно-процессуальные нарушения ставят "под сомнение обоснованность обвинений в адрес Белоусова".
В среду Московский городской суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима депутата Госдумы Вадима Белоусова, признав его виновным в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей. Он также будет обязан выплатить штраф в размере 500 млн рублей.
По версии обвинения, с мая 2010 года по январь 2014 года Белоусов, являясь действующим должностным лицом, а также бывший главный бухгалтер ОАО "Первый хлебокомбинат" Челябинска Маргарита Бутакова с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими соучастниками в Москве и Челябинске получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку за общее покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автодорог на общую сумму 3 млрд 253 млн 147 тысяч рублей на взаимовыгодных условиях.