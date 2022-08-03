Миронов: дело Белоусова было передано в суд без согласия Госдумы

"Да, неприкосновенность с Белоусова была снята еще в конце 2018 года. Однако дело было передано в суд без согласия Госдумы. А это прямое нарушение федерального закона "О статусе сенатора РФ и статусе депутата Госдумы ФС РФ". Напомню, что, согласно статье 5 этого закона, уголовное дело не может быть передано в суд без согласия соответствующей палаты Федерального собрания РФ. Здесь же этого сделано не было", - сказал он.