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53 минуты назад

В Кремле рассказали о здоровье Путина

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин активно работает и со здоровьем у него все нормально. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Что касается нашего российского президента, то могу лишь повторить, тьфу-тьфу-тьфу, у него со здоровьем все нормально. Работает в активном режиме, организованы меры предосторожности в эпидемиологическом плане», - пояснил сегодня официальный представитель Кремля.

Песков также пояснил журналистам, что антикоронавирусные меры в Кремле не снимались, и на фоне роста числа зараженных отказываться от них не планируется, пишет ТАСС.

Глава ЦРУ высказался о здоровье Путина

Пресс-секретарь главы государства в июле уже отвечал на вопросы о здоровье Владимира Путина. Тогда он заметил, что на Украине, в США и Великобритании «вбрасывают разные «утки» о состояние российского лидера. При этом у Путина нет проблем со здоровьем, подчеркнул Песков.

В 2021 года Владимир Путин прошел вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса. Кроме того, президент принял участие в испытаниях назального препарата от COVID-19, разработанного центром им. Гамалеи.

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