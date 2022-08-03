В Кремле рассказали о здоровье Путина

Президент России Владимир Путин активно работает и со здоровьем у него все нормально. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Что касается нашего российского президента, то могу лишь повторить, тьфу-тьфу-тьфу, у него со здоровьем все нормально. Работает в активном режиме, организованы меры предосторожности в эпидемиологическом плане», - пояснил сегодня официальный представитель Кремля.

Песков также пояснил журналистам, что антикоронавирусные меры в Кремле не снимались, и на фоне роста числа зараженных отказываться от них не планируется, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства в июле уже отвечал на вопросы о здоровье Владимира Путина. Тогда он заметил, что на Украине, в США и Великобритании «вбрасывают разные «утки» о состояние российского лидера. При этом у Путина нет проблем со здоровьем, подчеркнул Песков.