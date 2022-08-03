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49 минут назад

МИД Украины потребовал от России прах Николая Гоголя

РИА "ФедералПресс"

Украина хочет забрать прах Николая Гоголя. МИД страны намерен перезахоронить прах писателя в Киеве.

МИД Украины потребовал от России прах Николая Гоголя
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Срок до 1 января 2023 года», – передает «Федеральное Агентство Новостей».

Николай Гоголь родился в 1809 году. В это время не было России или Украины, территория носила имя Российской империи.

«Во времена Гоголя слово «украинский» имело другой, территориальный, смысл, а слово «украинец» почти не встречалось. В ходу же были названия «малоросс», Малороссия, которые и использовал Гоголь», – пишет РИА «Новости».

Творчество же Гоголя делится на два больших цикла – украинский (например, «Вечера на хуторе близ Диканьки») и русский (например, «Мертвые души»).

Вопрос, кому принадлежит Гоголь, тянется давно. Сейчас он встал и на глобальном политическом уровне.

Политика,Николай Гоголь,
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