Россия даст ответ на снос памятника освободителям Риги

Министерство иностранных дел России продумает ответные меры на решение уничтожить памятник освободителям Риги. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Думаю, внешнеполитическое ведомство России продумает какие-нибудь варианты ответных мер с нашей стороны. Тем более что монумент освободителям Риги не единственная жертва латышских неонацистов», – цитирует Джабарова «Москва 24».

Он напомнил, что в середине июля власти Латвии одобрили демонтаж 69 воинских монументов времен СССР, расположенных по всей стране. В перечень вошли мемориалы в столичном парке Победы, в Лиепае, Резекне и Даугавпилсе.