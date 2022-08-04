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58 минут назад

В Совфеде заявили, что Россия даст ответ на снос памятника освободителям Риги

Газета.Ruиещё 2

Министерство иностранных дел России продумает ответные меры на решение уничтожить памятник освободителям Риги. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Россия даст ответ на снос памятника освободителям Риги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Думаю, внешнеполитическое ведомство России продумает какие-нибудь варианты ответных мер с нашей стороны. Тем более что монумент освободителям Риги не единственная жертва латышских неонацистов», – цитирует Джабарова «Москва 24».

Он напомнил, что в середине июля власти Латвии одобрили демонтаж 69 воинских монументов времен СССР, расположенных по всей стране. В перечень вошли мемориалы в столичном парке Победы, в Лиепае, Резекне и Даугавпилсе.

Политика,Владимир Джабаров,МИД России,Комитет Совета Федерации по международным делам,Совет Федерации,
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