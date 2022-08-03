Песков оценил состояние здоровья Путина

Президент России Владимир Путин продолжает работать в активном режиме, несмотря на сохранение антиковидных мер в его окружении. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Что касается нашего, российского президента, то могу лишь повторить: тьфу-тьфу, у него со здоровьем все нормально. Он работает в активном режиме», — оценил состояние здоровья Путина пресс-секретарь главы государства.

Песков отметил, что в Кремле полностью не снимались антиковидные ограничения. Более того, меры будут продолжаться, заверил представитель Кремля.

«Оправданность этого подтверждена тем, что сейчас, мы видим, снова происходит рост количества зараженных», — добавил он.

В июле в Кремле уже отвечали на вопрос о здоровье Путина. Песков также сказал, что со здоровьем российского президента «все нормально». Интерес к здоровью Путина подогрелся после публикаций в ряде иностранных СМИ, где утверждалось, что российский президент тяжело болен.