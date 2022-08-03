Песков допустил возвращение обязательной вакцинации от COVID

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал исключать возвращения мер по борьбе с коронавирусом, в том числе и обязательной вакцинации определенных групп граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

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Представитель Кремля отметил, что ситуация c COVID-19 ежедневно отслеживается и Путин каждый день получает доклады от правительства и ведомств. Песков подчеркнул, что если заболеваемость продолжит расти, то в стране введут дополнительные меры.

Пресс-секретарь добавил, что в Кремле не снимались повышенные меры эпидемиологической безопасности и их использование оправдано.

Напомним, что в последние недели в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В частности, на 3 августа в стране подтвердили более 14,6 тысяч заразившихся, что на 19,7% больше, чем днем ранее.