В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Песков допустил возвращение обязательной вакцинации от COVID

Никита Бородкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал исключать возвращения мер по борьбе с коронавирусом, в том числе и обязательной вакцинации определенных групп граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков допустил возвращение обязательной вакцинации от COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель Кремля отметил, что ситуация c COVID-19 ежедневно отслеживается и Путин каждый день получает доклады от правительства и ведомств. Песков подчеркнул, что если заболеваемость продолжит расти, то в стране введут дополнительные меры.

Пресс-секретарь добавил, что в Кремле не снимались повышенные меры эпидемиологической безопасности и их использование оправдано.

Напомним, что в последние недели в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В частности, на 3 августа в стране подтвердили более 14,6 тысяч заразившихся, что на 19,7% больше, чем днем ранее.

Некоторые регионы уже заявили о готовности вернуть антиковидные меры, в том числе и обязательную вакцинацию работников определенных профессий.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители