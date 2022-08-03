В Кремле раскрыли тему разговора Путина и Шредера

«Да, действительно, Шредер был в Москве недавно, и, действительно, он имел очную встречу с президентом Путиным. Конечно же, бывший канцлер как и все, наверное, думающие и понимающие люди и специалисты в Европе весьма и весьма обеспокоен реальным положением дел и обеспокоен энергетическим кризисом, который разгорается в Европе. И обеспокоен также совсем не радужными перспективами в этой области. И, конечно, он просил Путина объяснить ситуацию и объяснить видение российской стороны той ситуации, которая складывается», – передает РИА «Новости» его слова.