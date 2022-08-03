Депутаты подмосковного города Жуковский организовали для себя банкет в специально для этого переоборудованном вагоне товарного поезда. Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU, в чьем распоряжении оказались соответствующие кадры.

На опубликованных кадрах видно, что народные избранники городского совета депутатов расположились за столом, который разместили в вагоне грузового состава. Торжественное мероприятие проходит в поезде, который движется по железной дороге. Чему оно было посвящено, не уточняется.