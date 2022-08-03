«Что хочу, то и ворочу»: Лавров о визите Пелоси на Тайвань

Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань отражает желание Вашингтона показать свою безнаказанность и вседозволенность. Об этом заявил сегодня глава МИД России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

2 августа Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Впервые за 25 лет американский политик столь высокого ранга посетил остров, который Китай считает своей временно неподконтрольной территорией. В МИД КНР решительно осудил поступок Пелоси, отметив, что он «серьезно нарушает принцип «одного Китая» и положения трех китайско-американских коммюнике».

По словам Лаврова, решение Пелоси посетить Тайвань «отражает ту же самую линию, которая применительна и к украинской ситуации».

«Это стремление доказать всем и вся безнаказанность и проявлять свою вседозволенность. Что хочу, то и ворочу - примерно так», - заметил министр иностранных дел России.