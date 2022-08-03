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40 минут назад

Лавров назвал визит Пелоси на Тайвань показом вседозволенности

ТК «Звезда»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Глава МИД РФ заявил, что «это отражает ту же линию применительно к украинской ситуации».

Лавров назвал визит Пелоси на Тайвань показом вседозволенности
Фото: ТАССТАСС

«Стремление показать вседозволенность - что хочу, то и ворочу. Создавать раздражитель на пустом месте. Иной причины не вижу», - сказал Лавров.

Ранее он рассказал, какие отношения Россия намерена строить с Китаем. Глава МИД РФ заявил о совместном с КНР намерении строить «более демократичные международные отношения», не придумывая для них новые правила.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
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