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17 минут назад

Захарова раскрыла цель визита Пелоси на Тайвань

Алиса Селезнёва

Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань был призван отвлечь внимание от ситуации на Украине и внутренних американских проблем, в том числе с инфляцией. Об этом заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова раскрыла цель визита Пелоси на Тайвань
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«США хотят внести якобы новизну, чтобы обновить повестку, отведя дискурс от внутренних проблем. (…) Провокации со стороны США стали безудержными и безумными», - отметила она.

По мнению Захаровой, властям США это «отчасти удалось», так как визит Пелоси привлек пристальное внимание американцев.

«Ситуация вокруг Украине также настолько завела Вашингтон в тупик, что нужно было находит какой-то информационный выход из нее», - пояснила она.

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань, который официальный Пекин считает своей территорией, вызвал резкое обострение американо-китайских отношений, поставив страны на грань вооруженного конфликта. В МИД КНР решительно осудили поступок спикера Палаты представителей Конгресса США, подчеркнув, что он «серьезно нарушает принцип «одного Китая» и положения трех китайско-американских коммюнике».

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