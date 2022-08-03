Захарова раскрыла цель визита Пелоси на Тайвань

Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань был призван отвлечь внимание от ситуации на Украине и внутренних американских проблем, в том числе с инфляцией. Об этом заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«США хотят внести якобы новизну, чтобы обновить повестку, отведя дискурс от внутренних проблем. (…) Провокации со стороны США стали безудержными и безумными», - отметила она.

По мнению Захаровой, властям США это «отчасти удалось», так как визит Пелоси привлек пристальное внимание американцев.

«Ситуация вокруг Украине также настолько завела Вашингтон в тупик, что нужно было находит какой-то информационный выход из нее», - пояснила она.