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1 час назад

Захарова назвала Косово полигоном для работы "черных" трансплантологов

Газета.Ruиещё 4

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что Косово является полигоном для работы «черных» трансплантологов в период вооруженного конфликта в регионе.

Захарова назвала Косово полигоном для работы "черных" трансплантологов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Косово — это территория «черной» трансплантологии. Территория, где людей заживо препарировали, вынимая внутренние органы для продажи тем людям, которые на Западе, безусловно, я не оговорилась, это именно так, на Западе стояли в очереди на операции по пересадке органов», — сказала она.

По словам дипломата, западные страны начали получать органы тогда, когда непризнанное государство превратилось в «страшную черную дыру, в которой исчезали люди».

«Которых не просто убивали, а убивали для продажи их внутренних органов», — пояснила представитель российского МИД.

Ранее Захарова утверждала, что шумихой вокруг визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань Вашингтон пытается отвлечь внимание как от ситуации на Украине, так и от внутренних проблем США.

До этого дипломат назвала визит американского политика на Тайвань «дикой акцией» ради выгоды и пиара.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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