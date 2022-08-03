Захарова назвала Косово полигоном для работы "черных" трансплантологов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что Косово является полигоном для работы «черных» трансплантологов в период вооруженного конфликта в регионе.
«Косово — это территория «черной» трансплантологии. Территория, где людей заживо препарировали, вынимая внутренние органы для продажи тем людям, которые на Западе, безусловно, я не оговорилась, это именно так, на Западе стояли в очереди на операции по пересадке органов», — сказала она.
По словам дипломата, западные страны начали получать органы тогда, когда непризнанное государство превратилось в «страшную черную дыру, в которой исчезали люди».
«Которых не просто убивали, а убивали для продажи их внутренних органов», — пояснила представитель российского МИД.
Ранее Захарова утверждала, что шумихой вокруг визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань Вашингтон пытается отвлечь внимание как от ситуации на Украине, так и от внутренних проблем США.
До этого дипломат назвала визит американского политика на Тайвань «дикой акцией» ради выгоды и пиара.