Захарова назвала Косово полигоном для работы "черных" трансплантологов

«Косово — это территория «черной» трансплантологии. Территория, где людей заживо препарировали, вынимая внутренние органы для продажи тем людям, которые на Западе, безусловно, я не оговорилась, это именно так, на Западе стояли в очереди на операции по пересадке органов», — сказала она.