Шредер сообщил о встрече с Путиным в Москве

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер на прошлой неделе встречался с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом он заявил в интервью немецкому журналу Stern.

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Шредер считает, что соглашение России и Украины с Турцией по экспорту зерна может открыть путь к прекращению конфликта.

«Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет найти решение путем переговоров», — высказался он.