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36 минут назад

Шредер признался, что недавно виделся с Путиным

Ura.Ru

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер на прошлой неделе встречался с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом он заявил в интервью немецкому журналу Stern.

Шредер сообщил о встрече с Путиным в Москве
Фото: ReutersReuters

Шредер считает, что соглашение России и Украины с Турцией по экспорту зерна может открыть путь к прекращению конфликта.

«Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет найти решение путем переговоров», — высказался он.

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Также он заявил, что встречался с Путиным в Москве на прошлой неделе, передает Reuters со ссылкой на немецкое издание.

Ранее немецкие СМИ сообщали о тайном визите Шредера в Москву. В Кремле подтвердили, что он прилетел в столицу и допустили его беседу с Путиным. Он прибыл в Россию для переговоров об энергетической политике, цитирует Nation News жену политика Со Ен Шредер-Ким. В правительстве Германии сообщили, что Шредер поехал в Москву без согласования с властями, передает RT.

Политика,Герхард Шредер,Владимир Путин,
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