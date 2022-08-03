Шредер сообщил о встрече с Путиным в Москве

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер на прошлой неделе встречался с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом он заявил в интервью немецкому журналу Stern.
Шредер считает, что соглашение России и Украины с Турцией по экспорту зерна может открыть путь к прекращению конфликта.
«Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет найти решение путем переговоров», — высказался он.
Также он заявил, что встречался с Путиным в Москве на прошлой неделе, передает Reuters со ссылкой на немецкое издание.
Ранее немецкие СМИ сообщали о тайном визите Шредера в Москву. В Кремле подтвердили, что он прилетел в столицу и допустили его беседу с Путиным. Он прибыл в Россию для переговоров об энергетической политике, цитирует Nation News жену политика Со Ен Шредер-Ким. В правительстве Германии сообщили, что Шредер поехал в Москву без согласования с властями, передает RT.