«США показали пренебрежение правами других государств»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США продемонстрировали свое пренебрежение правами других государств через визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее Telegram-канал.

«Он [посол Николас Бернс] понимает, что своей провокацией США в очередной раз показали пренебрежение правами других государств», — написала Захарова. Она добавила, что теперь Вашингтон не имеет право указывать другим странам на несоблюдение международное право, так как нарушил свои обязательства перед Китаем.

Захарова заявила, что теперь Бернс «стыдливо отмалчивается» за действия Пелоси, которая своим визитом в Тайбэй «подорвала региональную стабильность и безопасность». Она также обратила внимание на то, что посольство США в Китае за последние два дня не опубликовало ни одной записи, хотя обычно достаточно активно распространяет разного рода информацию.