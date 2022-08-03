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1 час назад

Антонов заявил, что новые санкции США против России вредят мировым рынкам

Елена Прошина

Новые антироссийские санкции США нанесут ущерб глобальным рынкам, которые и без этого находятся в шатком положении в связи с нарушением цепочек поставок. Такое заявление сделал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости со ссылкой на публикацию российского посольства.

«Банальный шантаж»: Антонов о новых санкциях США против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Агентство напоминает, что 2 августа США расширили список ограничений против РФ. Санкции коснулись 13 физических и более 30 юридических лиц.

Антонов заявил, что санкционный список США продолжает расширяться, ограничения захватывают все больше направлений российского бизнеса с целью убрать Россию с мирового рынка. Он выразил уверенность, что Вашингтон хочет занять позицию Москвы, используя для этого не справедливую конкуренцию, а «банальный шантаж».

Российский посол подчеркнул, что действия США наносят еще больший ущерб глобальным рынкам, которые и так страдают от нарушения цепочек поставок. Он предположил, что санкции против России могут спровоцировать еще один скачок цен и новые проблемы с поставками необходимых товаров. По его словам, больше всего достанется развивающимся странам.

Антонов также подчеркнул, что санкции не смогут «изолировать» Россию, как бы ни старались ее оппоненты.

Политика,Анатолий Антонов,
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