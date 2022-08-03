МИД предупредил о последствиях гибридной войны против РФ

Гибридная война против РФ неизбежно приведет к конфликту между ядерными державами. В ядерной войне не может быть победителей, поэтому мир никогда не должен столкнуться с ней. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, сообщает РИА Новости.
По его словам, гибридная кампания против России в будущем может обернуться конфликтом между ядерными державами. Вишневецкий заявил, что Россия в настоящее время вынуждена отстаивать свое законное право на обеспечение«коренных интересов безопасности».
Кроме того, он убежден, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому мир должен приложить все усилия, чтобы не допустить подобного развития событий.
Вишневецкий добавил, что Россия призывает к скорейшей полнокровной реализации иранской ядерной сделки. Он подчеркнул, что альтернативы этой договоренности нет, поэтому крайне важно добиться положительных результатов в этом направлении.
Кроме того, Вишневецкий упомянул об ухудшении международной и стратегической безопасности вследствие «вредоносной экспансии военного блока стран». По его словам, государства, стремящиеся к геополитическому и военному доминированию, своими действиями спровоцировали кризис в Европе.