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11 минут назад

МИД предупредил о последствиях гибридной войны против России

Елена Прошина

Гибридная война против РФ неизбежно приведет к конфликту между ядерными державами. В ядерной войне не может быть победителей, поэтому мир никогда не должен столкнуться с ней. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, сообщает РИА Новости.

МИД предупредил о последствиях гибридной войны против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, гибридная кампания против России в будущем может обернуться конфликтом между ядерными державами. Вишневецкий заявил, что Россия в настоящее время вынуждена отстаивать свое законное право на обеспечение«коренных интересов безопасности».

Кроме того, он убежден, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому мир должен приложить все усилия, чтобы не допустить подобного развития событий.

Вишневецкий добавил, что Россия призывает к скорейшей полнокровной реализации иранской ядерной сделки. Он подчеркнул, что альтернативы этой договоренности нет, поэтому крайне важно добиться положительных результатов в этом направлении.

Кроме того, Вишневецкий упомянул об ухудшении международной и стратегической безопасности вследствие «вредоносной экспансии военного блока стран». По его словам, государства, стремящиеся к геополитическому и военному доминированию, своими действиями спровоцировали кризис в Европе.

Политика,Игорь Вишневецкий,МИД России,
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