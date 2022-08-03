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32 минуты назад

В МИД РФ отвергли обвинения в угрозах ядерным оружием

Парламентская газетаиещё 4

Россия отвергает обвинения в действиях, направленных на подрыв ядерной безопасности на Украине, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел РФ Игорь Вишневецкий. Об этом сообщает ТАСС.

В МИД РФ отвергли обвинения в угрозах ядерным оружием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Месяц спустя после начала спецоперации на Украине в Кремле рассказали, в каком случае Россия может использовать ядерное оружие. Основания для этого прописаны в концепции национальной безопасности. Одним из оснований является «угроза существованию России».

«Нашу развернутую реакцию на инсинуации по поводу якобы угроз ядерным оружием и действий, направленных на подрыв ядерной и физической ядерной безопасности на Украине, мы дадим позднее, реализуя свое право на ответ», — сказал дипломат в ходе дебатов на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее в администрации президента США заявили, что Соединенные Штаты готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями на замену Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3), который истекает в 2026 году.

Политика,Игорь Вишневецкий,Энтони Блинкен,МИД России,
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