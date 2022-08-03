В МИД РФ отвергли обвинения в угрозах ядерным оружием

Россия отвергает обвинения в действиях, направленных на подрыв ядерной безопасности на Украине, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел РФ Игорь Вишневецкий. Об этом сообщает ТАСС.

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Месяц спустя после начала спецоперации на Украине в Кремле рассказали, в каком случае Россия может использовать ядерное оружие. Основания для этого прописаны в концепции национальной безопасности. Одним из оснований является «угроза существованию России».

«Нашу развернутую реакцию на инсинуации по поводу якобы угроз ядерным оружием и действий, направленных на подрыв ядерной и физической ядерной безопасности на Украине, мы дадим позднее, реализуя свое право на ответ», — сказал дипломат в ходе дебатов на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.