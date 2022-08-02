МИД России заявил, что Москва рассматривает визит главы Конгресса США Нэнси Пелоси как «явную провокацию». Дипломаты призвали американское правительство в дальнейшем воздерживаться от действий, угрожающих региональной безопасности. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

На Смоленской площади подчеркнули, что Пекин имеет полное право принимать «меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в тайваньском вопросе».

МИД отметил также, что Россия заняла принципиальную позицию по вопросу о территориальной целостности Китая. Москва исходит из того, что на планете существует только одно легитимное правительство Китая - оно находится в КНР.

Дипломаты напомнили о достигнутых ранее договоренностях, в рамках которых Россия в очередной раз подтвердила незыблемую приверженность принципу «одного Китая».

Внешнеполитическое ведомство призвало США воздерживаться от действий, которые негативно отражаются на стабильности и безопасности как в азиатско-тихоокеанском регионе, так и на планете в целом.