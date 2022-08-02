В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
42 минуты назад

Стала известна позиция МИД РФ по поводу визита Пелоси на Тайвань

Илья Родин

МИД России заявил, что Москва рассматривает визит главы Конгресса США Нэнси Пелоси как «явную провокацию». Дипломаты призвали американское правительство в дальнейшем воздерживаться от действий, угрожающих региональной безопасности. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

На Смоленской площади подчеркнули, что Пекин имеет полное право принимать «меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в тайваньском вопросе».

МИД отметил также, что Россия заняла принципиальную позицию по вопросу о территориальной целостности Китая. Москва исходит из того, что на планете существует только одно легитимное правительство Китая - оно находится в КНР.

Белый дом отреагировал на визит Пелоси на Тайвань

Дипломаты напомнили о достигнутых ранее договоренностях, в рамках которых Россия в очередной раз подтвердила незыблемую приверженность принципу «одного Китая».

Внешнеполитическое ведомство призвало США воздерживаться от действий, которые негативно отражаются на стабильности и безопасности как в азиатско-тихоокеанском регионе, так и на планете в целом.

Кроме того, дипломаты посоветовали Вашингтону «признать новую геополитическую реальность», в которой нет места для гегемонии Штатов.

Политика,Видео,МИД России,Конгресс США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители