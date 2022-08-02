Медведев написал сказку о старике и старухе

Политик регулярно комментирует в этом блоге актуальные международные события. Нынешний пост Медведев назвал "экзистенциальной сказкой", в которой речь идет о старике и старухе из "одного большого и богатого царства".

Старик, согласно медведевской версии известной сказки Александра Пушкина, любил рыбачить "в самых неожиданных местах, часто у соседей и знакомых", а также поставлял удочки нищим рыбакам в дальних краях, чтобы они ему рыбу носили. В конце концов герой повествования направил старуху "за тридевять земель в тридесятое царство" ловить рыбку не простую, а золотую - ориентальную, но из сердитых волн выплыла не только золотая рыбка, "а с ней еще рыба-кит, рыба-серп и рыба-молот", "свирепые, страшные". В финале сказки старуха возвращается домой "не солоно хлебавши", а перед стариком "лежит разбитое корыто".