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53 минуты назад

Медведев: попытка "богатого царства" ловить рыбку в чужих краях чревата разбитым корытом

ТАСС

Свой пост зампред Совета безопасности назвал "экзистенциальной сказкой", в которой речь идет о старике и старухе из "одного большого и богатого царства"

Медведев написал сказку о старике и старухе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Желание "богатого царства" ловить золотую рыбку в чужих краях чревато разбитым корытом. Публикация на эту тему появилась во вторник вечером в Telegram-канале зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

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Политик регулярно комментирует в этом блоге актуальные международные события. Нынешний пост Медведев назвал "экзистенциальной сказкой", в которой речь идет о старике и старухе из "одного большого и богатого царства".

Старик, согласно медведевской версии известной сказки Александра Пушкина, любил рыбачить "в самых неожиданных местах, часто у соседей и знакомых", а также поставлял удочки нищим рыбакам в дальних краях, чтобы они ему рыбу носили. В конце концов герой повествования направил старуху "за тридевять земель в тридесятое царство" ловить рыбку не простую, а золотую - ориентальную, но из сердитых волн выплыла не только золотая рыбка, "а с ней еще рыба-кит, рыба-серп и рыба-молот", "свирепые, страшные". В финале сказки старуха возвращается домой "не солоно хлебавши", а перед стариком "лежит разбитое корыто".

"Это еще не конец", - добавил Медведев.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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