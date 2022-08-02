МИД назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией

Москва рассматривает визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР, заявили в МИД РФ.

Фото: © Игорь Самохвалов/ПГ © Игорь Самохвалов/ПГ

В ведомстве считают отношения между сторонами Тайваньского пролива внутренним делом Китая.

«Китайская сторона вправе предпринимать меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в тайваньском вопросе», — отметили в МИД.

Москва исходит из того, что существует только один Китай, неотъемлемой частью которого является Тайвань. МИД призвал Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, и признать новую геополитическую реальность, в которой нет места для «американской гегемонии».