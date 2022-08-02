Ранее самолет спикера палаты представителей США приземлился в Тайване

Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял «эпопею» с прилетом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Лидер Чеченской республики не может понять, зачем СМИ растиражировали массу сообщений о ПВО, истребителях и других заявлениях. Кадыров назвал Нэнси «бедной бабусей, которую несколько часов пугали» этими новостями.

«Ну и зачем было столько нагонять жутей, пугать людей, шум поднимать, когда можно было так спокойно дать прилететь бедной старушке в Тайвань? Можно же было тихо и молча все завершить, так нет, бедную бабусю несколько часов пугали истребителями, ПВО, эсминцами и громкими заявлениями», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

1 августа стало известно, что Пелоси вылетит в Тайвань, чтобы встретиться с властями острова. Лайнер вылетел из Милайзии на остров 2 августа. В составе делегации вместе с Пелоси пять человек.

Самолет Пелоси приземлился в 17:45 мск. Перед этим в китайских и тайваньских СМИ появлялись сообщения о том что борт SPAR19 с американской делегацией вошел в тайваньскую зону ПВО, а Китай направил свои истребители к Тайваньскому проливу.

После прибытия Пелоси в Тайбэй (столица Тайваня) в МИД Китая заявили, что визит политика нарушает принцип «одного Китая», и призвали США перестать разыгрывать тайваньскую карту и вмешиваться во внутренние дела КНР.