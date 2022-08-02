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1 час назад

Захарова сравнила дипломатические визиты Лаврова и Пелоси

Москва24иещё 8

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел Сергей Лавров совершает визит в Азию не с целью провокации, как это делает спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Захарова сравнила дипломатические визиты Лаврова и Пелоси
Фото: ТАССТАСС

По словам дипломата, глава министерства едет с целью сотрудничества.

"Самолет с Лавровым вылетает в сторону Азии. Визит в Мьянму и участие в мероприятиях Россия-АСЕАН в Камбодже", – говорится в ее публикации.

Ранее стало известно, что Лавров прибыл в Египет с рабочим визитом. Там он провел переговоры с руководством страны. Захарова сообщила, что этим визитом Лавров начнет "турне по государствам Африки".

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что отмена соглашения между Египтом и Украиной по поставкам зерна не связана с поездкой главы МИД РФ в Африку. По его словам, у РФ есть свои отношения с Египтом, а также контракты на соответствующие поставки, которые Россия выполняет.

Политика,Мария Захарова,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,МИД России,Конгресс США,
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