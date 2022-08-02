Захарова сравнила дипломатические визиты Лаврова и Пелоси

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел Сергей Лавров совершает визит в Азию не с целью провокации, как это делает спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

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По словам дипломата, глава министерства едет с целью сотрудничества.

"Самолет с Лавровым вылетает в сторону Азии. Визит в Мьянму и участие в мероприятиях Россия-АСЕАН в Камбодже", – говорится в ее публикации.

Ранее стало известно, что Лавров прибыл в Египет с рабочим визитом. Там он провел переговоры с руководством страны. Захарова сообщила, что этим визитом Лавров начнет "турне по государствам Африки".