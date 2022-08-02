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1 час назад

Возможный визит Пелоси в Тайвань прокомментировал Кадыров

РИА "ФедералПресс"

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может приземлиться в Тайвани. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал событие.

Кадыров прокомментировал возможный визит Пелоси в Тайвань
Фото: ФедералПресс / Виктор ВытольскийФедералПресс / Виктор Вытольский

«Через 15 минут посмотрим кто «великая держава»: США или Китай. Мы о себе не говорим», – отметил Рамзан Кадыров.

Точку приземления самолета с Пелоси показал Flightradar24. По данным сервиса, он приземлится в 17:43 по московскому времени в столице Тайваня – Тайбэй.

Телеграм-канал Ксении Собчак сделал репост записи Кадырова о великой державе и сообщил, что ее удивлению по этому поводу «нет предела, но по сути она готова согласиться с этим выдающимся оратором».

Политика,Ксения Собчак,Рамзан Кадыров,
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