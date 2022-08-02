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55 минут назад

Канада расширила список санкций против России

ТАССиещё 1

Канада расширила во вторник санкции против России, включив в них 43 физических и 17 юридических лиц. Об этом сообщается на сайте правительства Канады.

Канада расширила список санкций против России
Фото: © Christopher Furlong/Getty Images© Christopher Furlong/Getty Images

Под санкциями оказались научно-производственная компания "Алмаз", научно-производственная компания "Салют", акционерное общество "Горизонт", пермский завод "Машиностроитель", Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов, научно-производственная компания "Кант", научно-производственная компания "Связь", научно-исследовательский институт "Аргон", научно-исследовательский институт с заводом "Платан", научно-исследовательский институт автоматизированных систем и комплексов связи "Нептун", Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике, производственное объединение Северное машиностроительное предприятие ("Севмаш"), концерн "Моринформсистема Агат", Научно-исследовательский институт морской теплотехники, Петровский электромеханический завод "Молот", компания "ТРВ-инжиниринг".

43 человека в списке физических лиц - это лица, которых власти Украины назвали офицерами российских вооруженных сил, командовавшими находившимися в Буче весной 2022 года силами. Гражданам и юридическим лицам Канады запрещены любые операции с указанными компаниями и людьми.

Политика,Севмаш,
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