Канада расширила список санкций против России

Канада расширила во вторник санкции против России, включив в них 43 физических и 17 юридических лиц. Об этом сообщается на сайте правительства Канады.

Фото: © Christopher Furlong/Getty Images © Christopher Furlong/Getty Images

Под санкциями оказались научно-производственная компания "Алмаз", научно-производственная компания "Салют", акционерное общество "Горизонт", пермский завод "Машиностроитель", Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов, научно-производственная компания "Кант", научно-производственная компания "Связь", научно-исследовательский институт "Аргон", научно-исследовательский институт с заводом "Платан", научно-исследовательский институт автоматизированных систем и комплексов связи "Нептун", Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике, производственное объединение Северное машиностроительное предприятие ("Севмаш"), концерн "Моринформсистема Агат", Научно-исследовательский институт морской теплотехники, Петровский электромеханический завод "Молот", компания "ТРВ-инжиниринг".