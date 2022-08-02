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3 часа назад

Депутат Госдумы Морозов назвал «броском перчатки» возможное посещение Пелоси Тайваня

RT на русскомиещё 1

Депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал ситуацию с возможным посещением спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси Тайваня.

Депутат ГД о визите Пелоси на Тайвань: «Американцы играют с огнем»
Фото: Gettyimages.ru © Anna Rose LaydenGettyimages.ru © Anna Rose Layden

«Это абсолютно очевидно — американцы испытывают нервы китайцев. Расчёт достаточно понятен. Они играют в такую игру: «Кто первый моргнёт?», полагая, что первыми моргнут китайцы и дадут сигнал, что они не будут воспринимать визит Пелоси как вызов», — рассказал депутат.

Парламентарий напомнил, что Китай в последнее время многократно говорил о неприемлемости подобного рода визита.

«Совершенно очевидно, что американцы бросают перчатку в надежде, что Китай её не подберёт. Американцы играют с огнём», — заключил Морозов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

МИД Китая осудил визит Пелоси на Тайвань

По данным радара Flightradar24, американский самолёт, на котором предположительно может находиться спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, пролетев над индонезийским островом Сулавеси, повернул на север.

Отмечается, что этот манёвр не исключает курса на Тайвань.

Политика,Хуа Чуньин,Олег Морозов,Госдума,
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