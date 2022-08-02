Стремоусов: Киев перестанет обстреливать Херсон после вхождения в состав РФ

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Киев перестанет обстреливать Херсон из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS после вступления региона в состав Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС. "Как только Херсонская область станет полноценным субъектом РФ, то любой удар "Хаймарсами", то бишь американским оружием, будет восприниматься фактически как удар американцами по суверенной территории РФ, что, в свою очередь, может вызвать уже внутри американского и европейского истеблишмента очень много вопросов", — пояснил он. Ранее Стремоусов называл Украину "американской корпорацией". По словам Стремоусова, Украина после 2014 года превратилась в американскую корпорацию, а все органы власти представлены как американские частные компании, включая МВД и минобороны. Стремоусов также назвал "иллюзией" представление о независимой Украине и добавил, что в США воспринимали ее как свою территорию.