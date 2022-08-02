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10 минут назад

В Кремле оценили визит Пелоси на Тайвань

Никита Бородкин

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что визит спикера Конгресса США Нэнси Пелоси носит провокационный характер. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил в ходе общения с журналистами.

В Кремле оценили визит Пелоси на Тайвань
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель Кремля подчеркнул, что дипломатическое турне повышает напряженность в регионе и в этом российские власти солидарны с Пекином. Кроме того, он назвал понятным «чувствительное отношение» Китая к проблеме.

В МИД Китая заявили, что США перешли рамки дозволенного по Тайваню

Напомним, что поездка Пелоси в Тайвань вызвала серьезную критику со стороны Китая, который считает остров своей территорией. Народная освободительная армия Китая (НОАК) начала обширные учения со стрельбами в проливе между материком и островом, а китайские власти пообещали жесткий ответ на визит политика на Тайвань.

2 августа тайваньские СМИ сообщили, что делегация спикера забронировала в гостинице Grand Hyatt в столице Тайваня Тайбэе 48 номеров — под нее выделили этаж здания. Прибыть в аэропорт тайваньской столицы она должна в 21:30 по местному времени или в 16:20 по мск.

Политика,Дмитрий Песков,Конгресс США,
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