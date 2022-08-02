Президент Владимир Путин в пятницу проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом , который приедет в Сочи с визитом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков .

По словам представителя Кремля, на встрече будут затронуты в том числе двусторонние и региональные вопросы, среди них – и ситуация на Украине. «Хорошая возможность сверить часы по теме эффективности работы механизма по вывозу зерна из украинских портов – посмотреть, насколько он эффективно работает. Ну и обменяться мнениями по мировым делам», – пояснил пресс-секретарь российского лидера.