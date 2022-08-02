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44 минуты назад

Кремль анонсировал встречу Путина с Эрдоганом в Сочи

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Президент Владимир Путин в пятницу проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который приедет в Сочи с визитом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, в пятницу будет рабочий визит президента Турции Эрдогана. В Сочи состоятся переговоры двух президентов», – передает ТАСС слова Пескова.

В США прокомментировали запланированный визит Эрдогана в Сочи

По словам представителя Кремля, на встрече будут затронуты в том числе двусторонние и региональные вопросы, среди них – и ситуация на Украине. «Хорошая возможность сверить часы по теме эффективности работы механизма по вывозу зерна из украинских портов – посмотреть, насколько он эффективно работает. Ну и обменяться мнениями по мировым делам», – пояснил пресс-секретарь российского лидера.

В конце июля в Кремле подтвердили встречу Путина и Эрдогана в Сочи.

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