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40 минут назад

В МИД России заявили о вовлечении США в боевые действия на Украине

Lenta.ru

США уже фактически вовлечены в боевые действия на Украине. Об этом во вторник, 2 августа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Поставка вооружений сопровождается не просто инструктажем по его применению, а в данном случае они выполняют функцию наводчиков в чистом виде», — отметила дипломат в ходе брифинга.

По ее словам, об этом, в частности, свидетельствует интервью с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины Вадимом Скибицким, которое появилось в Telegraph.

В разведке Украины рассказали о консультациях с США перед ударами РСЗО HIMARS

Ранее Скибицкий рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при использовании американских реактивных систем залпового огня HIMARS используют информацию, которую получают от США в режиме реального времени. Он отметил, что американские должностные лица не предоставляют непосредственные данные для наведения, при этом «существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет».

В начале августа США одобрили очередной пакет помощи Украине в размере 550 миллионов долларов в сфере обороны. Он включает в себя снаряды для РСЗО HIMARS и боеприпасы для 155-миллиметровых артиллерийских установок.

Политика,Видео,Мария Захарова,МИД России,
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