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26 минут назад

МИД России обвинил Киев в уничтожении «опасных свидетелей» в Еленовке

Lenta.ru

Министерство иностранных дел (МИД) России призвало международные организации дать оценку действиям Киева в Еленовке, где в результате ракетного удара по следственному изолятору погибли 50 пленных украинских военных. Об этом на брифинге заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, трансляция доступна на YouTube.

МИД России обвинил Киев в уничтожении «опасных свидетелей» в Еленовке
Фото: РИА Новости/пресс-служба Южного военного округаРИА Новости/пресс-служба Южного военного округа

По словам Захаровой, ракетным ударом по СИЗО Киев уничтожил «опасных свидетелей», которые начали давать неудобные для украинских властей показания. «Они начали рассказывать о своих зверствах против мирного населения Донбасса. Они стали давать фактологические материалы, данные в цифрах, датах, с привязкой к географическим местам. Они просто угрожали киевскому режиму тем, что стали живыми свидетелями вот этих самых преступлений», — заявила представитель МИД.

Она также отметила, что Киев попытался обвинить в произошедшем союзные силы России и республик Донбасса, что Захарова назвала верхом цинизма.

29 июля стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по следственному изолятору в Еленовке с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По данным ведомства, в результате ракетного удара ВСУ погибли 50 военнопленных украинцев.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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