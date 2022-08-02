МИД России обвинил Киев в уничтожении «опасных свидетелей» в Еленовке

Министерство иностранных дел (МИД) России призвало международные организации дать оценку действиям Киева в Еленовке, где в результате ракетного удара по следственному изолятору погибли 50 пленных украинских военных. Об этом на брифинге заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, трансляция доступна на YouTube.

Фото: РИА Новости/пресс-служба Южного военного округа РИА Новости/пресс-служба Южного военного округа

По словам Захаровой, ракетным ударом по СИЗО Киев уничтожил «опасных свидетелей», которые начали давать неудобные для украинских властей показания. «Они начали рассказывать о своих зверствах против мирного населения Донбасса. Они стали давать фактологические материалы, данные в цифрах, датах, с привязкой к географическим местам. Они просто угрожали киевскому режиму тем, что стали живыми свидетелями вот этих самых преступлений», — заявила представитель МИД.

Она также отметила, что Киев попытался обвинить в произошедшем союзные силы России и республик Донбасса, что Захарова назвала верхом цинизма.