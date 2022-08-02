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48 минут назад

Климов предупредил, что западные страны попытаются мешать работе избиркомов России

Газета.Ru

Комиссия Совета Федерации России по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны фиксирует подготовку западных СМИ к активному влиянию на избирательный процесс в РФ в единый день голосования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии Андрея Климова.

Западные СМИ готовятся активно влиять на выборы в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящее время мы фиксируем подготовку прозападных СМИ и соцсетей, включая ресурсы иноагентов, к активному воздействию на электоральный процесс», — пояснил сенатор.

Как подчеркнул Климов, уже происходит распространение «очередных как бы экспертных материалов и комментариев», цель которых повлиять на выборы в РФ.

«В натовской Германии прямо пишут о том, что оппозиционные, прозападно настроенные депутаты московских муниципалитетов могут сыграть в будущем, цитирую: «важную роль в подъеме протестных социальных движений», — предупредил он.

Политика,Андрей Климов,Совет Федерации,
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