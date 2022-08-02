Западные СМИ готовятся активно влиять на выборы в РФ

Комиссия Совета Федерации России по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны фиксирует подготовку западных СМИ к активному влиянию на избирательный процесс в РФ в единый день голосования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии Андрея Климова.