Западные СМИ готовятся активно влиять на выборы в РФ

Комиссия Совета Федерации России по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны фиксирует подготовку западных СМИ к активному влиянию на избирательный процесс в РФ в единый день голосования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии Андрея Климова.
«В настоящее время мы фиксируем подготовку прозападных СМИ и соцсетей, включая ресурсы иноагентов, к активному воздействию на электоральный процесс», — пояснил сенатор.
Как подчеркнул Климов, уже происходит распространение «очередных как бы экспертных материалов и комментариев», цель которых повлиять на выборы в РФ.
«В натовской Германии прямо пишут о том, что оппозиционные, прозападно настроенные депутаты московских муниципалитетов могут сыграть в будущем, цитирую: «важную роль в подъеме протестных социальных движений», — предупредил он.