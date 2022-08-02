В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
22 минуты назад

Захарова обвинила Вашингтон в дестабилизации мира

Lenta.ruиещё 3

США несут дестабилизацию миру. Такими словами официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале новость о том, что Китай запретил импорт нескольких видов продовольствия из Тайваня.

Захарова обвинила США в дестабилизации мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она обвинила Вашингтон в том, что на его счету нет «ни одного урегулированного конфликта за последние десятилетия, но множество спровоцированных».

Захарова назвала ситуацию с полетами Пелоси неадекватной и сюрреалистичной

2 августа Китай остановил закупки части продовольственных товаров, производимых Тайванем. В черный список попали компании, занимающееся производством чая, сухофруктов, меда, какао-бобов и овощей. Кроме того, запрещена оказалась продукция около 700 рыболовецких судов.

Ранее официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что Пекин и Вашингтон поддерживают тесные контакты на всех уровнях из-за возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. По словам китайского дипломата, государства поддерживают связь по различным каналам.

Политика,Хуа Чуньин,Мария Захарова,МИД России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители