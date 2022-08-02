Бутина обвинила США в «спекуляциях» на теме обмена заключенными

Вашингтон считает несерьезным встречное предложение Москвы по обмену находящимися в России и США заключенными. Такое заявление сегодня сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Депутат Госдумы Мария Бутина в беседе с «Газетой. Ru» назвала распространение информации о переговорах в публичном пространстве «неконструктивным путем» и обвинила руководство США в спекуляциях на этой теме.
«Любые переговоры по обмену всегда предполагают принцип взаимности. Поэтому решение и скорость продвижения переговоров зависят от двух сторон. На сегодняшний день, к сожалению, Вашингтон снова придерживается логики «мегафонной» дипломатии, когда все переговоры выливаются в публичную плоскость. Это неконструктивный путь. Спекуляция в средствах массовой информации вряд ли ведет к скорейшему разрешению этого вопроса», — сказала депутат.
При этом Бутина считает, что обмен заключенными, скорее всего, состоится. В первую очередь в этом процессе для президента США Джо Байдена важна баскетболистка Бриттни Грайнер, уверена политик.
«Она находится в его электоральной группе перед промежуточными выборами, на которых демократы выступают достаточно слабо и их предвыборная компания уже является провальной. Для Байдена это крайне важно. Она (Грайнер. — «Газета.Ru») является чернокожей представительницей меньшинств. Это, собственно, его целевая аудитория. Искренне надеюсь, что на обмен они все-таки пойдут. Россия совершенно правильно ставит вопрос: два на два [человека], один из которых может быть россиянин, находящийся в странах НАТО. Будь то Германия, Литва или какая-либо другая страна. Раз США заявляют, что они де-факто правят Европой, то пусть сами договариваются по поводу россиян, которых мы считаем правильными для обмена», — заключила Бутина.
Ранее Вашингтон предложил Москве освободить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, обвиняемую в контрабанде наркотиков, и шпиона Пола Уилана в обмен на гражданина России Виктора Бута. Эту инициативу поддержал Джо Байден.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захаров заявляла, что по вопросу обмена граждан страны пока не достигли конкретного результата.
Сегодня стало известно, что Карин Жан-Пьер в ходе своего выступления сообщила о контрпредложении Москвы по обмену и назвала его «несерьезным». Говорить о конкретных деталях сделки она отказалась.