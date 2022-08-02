Бутина обвинила США в «спекуляциях» на теме обмена заключенными

«Она находится в его электоральной группе перед промежуточными выборами, на которых демократы выступают достаточно слабо и их предвыборная компания уже является провальной. Для Байдена это крайне важно. Она (Грайнер. — «Газета.Ru») является чернокожей представительницей меньшинств. Это, собственно, его целевая аудитория. Искренне надеюсь, что на обмен они все-таки пойдут. Россия совершенно правильно ставит вопрос: два на два [человека], один из которых может быть россиянин, находящийся в странах НАТО. Будь то Германия, Литва или какая-либо другая страна. Раз США заявляют, что они де-факто правят Европой, то пусть сами договариваются по поводу россиян, которых мы считаем правильными для обмена», — заключила Бутина.