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45 минут назад

Помощник Медведева сообщил о взломе страницы политика

Lenta.ruиещё 2

Страница заместителя председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрия Медведева во «ВКонтакте» была взломана. Об этом сообщил помощник политика в аппарате СБ Олег Осипов. Его слова приводит РИА Новости.

Помощник Медведева сообщил о взломе страницы политика
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Осипова, последний пост на странице политика был посвящен Дню ВМФ, а автора фейкового поста ждет разбирательство.

«C тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено», — подытожил помощник Медведева.

Ранее на странице политика появилась публикация, в тексте которой говорилось об исправлении ошибок девяностых годов. Через десять минут после размещения публикация была удалена.

Политика,Олег Осипов,Дмитрий Медведев,
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