Помощник Медведева сообщил о взломе страницы политика

Страница заместителя председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрия Медведева во «ВКонтакте» была взломана. Об этом сообщил помощник политика в аппарате СБ Олег Осипов. Его слова приводит РИА Новости.

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По словам Осипова, последний пост на странице политика был посвящен Дню ВМФ, а автора фейкового поста ждет разбирательство.

«C тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено», — подытожил помощник Медведева.