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31 минуту назад

«Парадокс»: Пушков оценил санкции Венгрии против России

Елена Прошина

Венгрия была вынуждена присоединиться к ограничениям в отношении Москвы из-за членства в Европейском союзе, заявил в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

«Парадокс»: Пушков оценил санкции Венгрии против России
Фото: ТАССТАСС

По его словам, с учетом позиции венгерского премьер-министра Виктора Орбана, эта ситуация должна выглядеть «парадоксальной».

Парламентарий напомнил, что Орбан критикует санкции в отношении России, однако Будапешт поддержал все ограничения. Пушков считает, что это объясняется тем, что быть в ЕС и быть свободным от организации — нельзя.

1 августа глава кабмина Венгрии заявил, что страна не будет подчиняться Европейскому союзу, если требования Брюсселя не подходят Будапешту.

Кроме того, ранее Орбан выразил уверенность, что военная стратегия западных стран в отношении российско-украинского конфликта не работает. Как считает политик, утверждения том, что украинская армия сможет победить ВС РФ с помощью западного оружия — заблуждение. Страны Запада должны встать между Россией и Украиной, считает венгерский премьер.

Политика,Виктор Орбан,Алексей Пушков,Верховный суд,ЕС,
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