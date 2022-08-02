«Парадокс»: Пушков оценил санкции Венгрии против России

Венгрия была вынуждена присоединиться к ограничениям в отношении Москвы из-за членства в Европейском союзе, заявил в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.
По его словам, с учетом позиции венгерского премьер-министра Виктора Орбана, эта ситуация должна выглядеть «парадоксальной».
Парламентарий напомнил, что Орбан критикует санкции в отношении России, однако Будапешт поддержал все ограничения. Пушков считает, что это объясняется тем, что быть в ЕС и быть свободным от организации — нельзя.
1 августа глава кабмина Венгрии заявил, что страна не будет подчиняться Европейскому союзу, если требования Брюсселя не подходят Будапешту.
Кроме того, ранее Орбан выразил уверенность, что военная стратегия западных стран в отношении российско-украинского конфликта не работает. Как считает политик, утверждения том, что украинская армия сможет победить ВС РФ с помощью западного оружия — заблуждение. Страны Запада должны встать между Россией и Украиной, считает венгерский премьер.