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33 минуты назад

Москва ответила на отвергла обвинения в использовании Запорожской АЭС в качестве базы

Елена Прошина

Москва отвергла заявление главы внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Энтони Блинкена о том, что Россия якобы пользуется Запорожской атомной электростанцией как военной базой, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на комментарий делегации РФ на Обзорной конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Москва ответила на отвергла обвинения в использовании Запорожской АЭС в качестве базы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что американская сторона обвинила в использовании АЭС в качестве военной базы российские вооруженные силы. По словам представителей российской делегации, действия ВС РФ не наносят ущерб ядерной безопасности Украины. Кроме того, станция функционирует в нормальном режиме.

Также, по данным Москвы, на Запорожской АЭС не размещены вооруженные формирования России, кроме солдат, которые осуществляют её охрану.

Также Россия указала, что Киев совершил несколько провокаций с применением беспилотных летальных аппаратов, в том числе предоставленных странами Североатлантического альянса, чтобы нарушить нормальную работу АЭС, запугать персонал и попытаться подорвать безопасность атомного объекта.

Политика,Энтони Блинкен,Верховный суд,НАТО,
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