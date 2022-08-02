Москва ответила на отвергла обвинения в использовании Запорожской АЭС в качестве базы

Москва отвергла заявление главы внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Энтони Блинкена о том, что Россия якобы пользуется Запорожской атомной электростанцией как военной базой, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на комментарий делегации РФ на Обзорной конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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Отмечается, что американская сторона обвинила в использовании АЭС в качестве военной базы российские вооруженные силы. По словам представителей российской делегации, действия ВС РФ не наносят ущерб ядерной безопасности Украины. Кроме того, станция функционирует в нормальном режиме.

Также, по данным Москвы, на Запорожской АЭС не размещены вооруженные формирования России, кроме солдат, которые осуществляют её охрану.