Москва ответила на отвергла обвинения в использовании Запорожской АЭС в качестве базы

Москва отвергла заявление главы внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Энтони Блинкена о том, что Россия якобы пользуется Запорожской атомной электростанцией как военной базой, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на комментарий делегации РФ на Обзорной конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Отмечается, что американская сторона обвинила в использовании АЭС в качестве военной базы российские вооруженные силы. По словам представителей российской делегации, действия ВС РФ не наносят ущерб ядерной безопасности Украины. Кроме того, станция функционирует в нормальном режиме.
Также, по данным Москвы, на Запорожской АЭС не размещены вооруженные формирования России, кроме солдат, которые осуществляют её охрану.
Также Россия указала, что Киев совершил несколько провокаций с применением беспилотных летальных аппаратов, в том числе предоставленных странами Североатлантического альянса, чтобы нарушить нормальную работу АЭС, запугать персонал и попытаться подорвать безопасность атомного объекта.