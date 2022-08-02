Глава Польши рассказал о «шокирующем» звонке Меркель Путину

Польский лидер Анджей Дуда сообщил, что испытал шок после звонка экс-канцлера Германии Ангелы Меркель российскому президенту Владимиру Путину из-за трубопровода «Северный поток — 2», сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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По его словам, действия бывшего немецкого канцлера необходимо расценивать, как агрессию в сторону Восточной Европы. Дуда напомнил, что в 2021 году было заключено соглашение между президентом США Джо Байденом и Ангелой Меркель. Согласно документу, Вашингтон отказался от противодействия «Северному потоку — 2». В это же время Меркель позвонила Путину.

Президент Польши считает, что этот шаг «надо понимать не только как акт равнодушия, но как акт враждебности по отношению к Восточной Европе».

Политик отметил, что речь идет о совместном заявлении Берлина и Вашингтона, согласно которому для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок российского газа через Украину после 2024 года.