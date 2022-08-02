Глава Польши рассказал о «шокирующем» звонке Меркель Путину

Польский лидер Анджей Дуда сообщил, что испытал шок после звонка экс-канцлера Германии Ангелы Меркель российскому президенту Владимиру Путину из-за трубопровода «Северный поток — 2», сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По его словам, действия бывшего немецкого канцлера необходимо расценивать, как агрессию в сторону Восточной Европы. Дуда напомнил, что в 2021 году было заключено соглашение между президентом США Джо Байденом и Ангелой Меркель. Согласно документу, Вашингтон отказался от противодействия «Северному потоку — 2». В это же время Меркель позвонила Путину.
Президент Польши считает, что этот шаг «надо понимать не только как акт равнодушия, но как акт враждебности по отношению к Восточной Европе».
Политик отметил, что речь идет о совместном заявлении Берлина и Вашингтона, согласно которому для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок российского газа через Украину после 2024 года.
Дуда подчеркнул, что сегодня отношения между Польшей и Германией находятся в самом худшем состоянии с 1990 года. Главным упреком в адрес ФРГ Дуда назвал газопроводы «Северный поток».