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1 час назад

Путин обратился с поздравлением к личному составу и ветеранам ВДВ

Газета.Ruиещё 7

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днем Воздушно-десантных войск, отметив, что те действуют умело и решительно в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает РИА "Новости".

Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам президента, нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает "ратные, патриотические традиции, а при решении сложных задач неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество".

"И, конечно, умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции", - заявил Путин.

Ранее Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником, который отмечают 25 июля. Особые слова признательности и пожелания здоровья президент адресовал ветеранам следственных органов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

Политика,Владимир Путин,
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