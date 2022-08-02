Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днем Воздушно-десантных войск, отметив, что те действуют умело и решительно в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает РИА "Новости".

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По словам президента, нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает "ратные, патриотические традиции, а при решении сложных задач неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество".

"И, конечно, умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции", - заявил Путин.

Ранее Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником, который отмечают 25 июля. Особые слова признательности и пожелания здоровья президент адресовал ветеранам следственных органов.