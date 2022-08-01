Медведев: ситуация сейчас гораздо хуже холодной войны

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что ситуация со стратегической безопасностью сейчас значительно хуже той, что была во времена холодной войны.
Он обратил внимание на слова американского президента Джо Байдена о том, что даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы и что странам нужен новый договор об ограничении ядерных потенциалов, который заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году.
"Все это, конечно, хорошо. Тем не менее еще раз замечу. Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты", - написал Медведев в понедельник в своем телеграм-канале. "Ну и главное… Оно нам вообще надо? Мир стал другим", - добавил он.
Ранее в понедельник было опубликовано заявление Байдена по случаю открытия конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН в Нью-Йорке. В нем, в частности, отмечалось, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3.
Байден обратил внимание, что состояние ДНЯО всегда во многом зависело от "значимых и взаимных ограничений вооружений между США и Российской Федерацией". Он указывал, что "даже на пике холодной войны Соединенные Штаты и Советский Союз могли работать вместе, чтобы поддержать общую ответственность и обеспечить стратегическую стабильность".
Договор о нераспространении ядерного оружия был подписан в 1968 году, он узаконил ядерные арсеналы Великобритании, Китая, СССР, США и Франции. Другие государства, подписав документ, лишаются права создавать или приобретать оружие массового поражения. Участниками соглашения сейчас являются более 190 стран. Вне договора остаются Израиль, Индия и Пакистан. В январе 2003 года из соглашения вышла КНДР.
Обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия проводится раз в пять лет. Десятая встреча должна была пройти в Нью-Йорке еще в мае 2020 года, однако была перенесена из-за пандемии коронавируса на 1-26 августа текущего года.
Россия и США подписали Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в 2010 году. В феврале 2021 года Москва и Вашингтон продлили его на максимально возможные пять лет - до 2026 года.