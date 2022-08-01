Медведев: ситуация сейчас гораздо хуже холодной войны

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что ситуация со стратегической безопасностью сейчас значительно хуже той, что была во времена холодной войны.

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Он обратил внимание на слова американского президента Джо Байдена о том, что даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы и что странам нужен новый договор об ограничении ядерных потенциалов, который заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году.

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"Все это, конечно, хорошо. Тем не менее еще раз замечу. Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты", - написал Медведев в понедельник в своем телеграм-канале. "Ну и главное… Оно нам вообще надо? Мир стал другим", - добавил он.

Ранее в понедельник было опубликовано заявление Байдена по случаю открытия конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН в Нью-Йорке. В нем, в частности, отмечалось, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3.

Байден обратил внимание, что состояние ДНЯО всегда во многом зависело от "значимых и взаимных ограничений вооружений между США и Российской Федерацией". Он указывал, что "даже на пике холодной войны Соединенные Штаты и Советский Союз могли работать вместе, чтобы поддержать общую ответственность и обеспечить стратегическую стабильность".

ДНЯО

Договор о нераспространении ядерного оружия был подписан в 1968 году, он узаконил ядерные арсеналы Великобритании, Китая, СССР, США и Франции. Другие государства, подписав документ, лишаются права создавать или приобретать оружие массового поражения. Участниками соглашения сейчас являются более 190 стран. Вне договора остаются Израиль, Индия и Пакистан. В январе 2003 года из соглашения вышла КНДР.

Обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия проводится раз в пять лет. Десятая встреча должна была пройти в Нью-Йорке еще в мае 2020 года, однако была перенесена из-за пандемии коронавируса на 1-26 августа текущего года.

СНВ-3