Посольство РФ ответило на требования Киева об имуществе СССР

Заявления Украины о передаче ей трети имущества СССР за рубежом лишены оснований с точки зрения международного права. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении посольства РФ в Великобритании.

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"Важно отметить, что подобные утверждения со стороны украинских должностных лиц не имеют под собой оснований с точки зрения международного права", - сказано в нем.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что "Россия как единственная страна - продолжатель СССР приняла на себя ответственность за советские долги и полностью погасила их - значительную сумму в размере $110 млрд даже по меркам 1994 года".