В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
46 минут назад

В посольстве РФ в Лондоне указали на незаконность требований Киева об имуществе СССР

ТАСС

Заявления Украины о передаче ей трети имущества СССР за рубежом лишены оснований с точки зрения международного права. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении посольства РФ в Великобритании.

Посольство РФ ответило на требования Киева об имуществе СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Важно отметить, что подобные утверждения со стороны украинских должностных лиц не имеют под собой оснований с точки зрения международного права", - сказано в нем.

Украина потребовала от РФ вернуть треть оставшегося зарубежного имущества СССР

В российском диппредставительстве подчеркнули, что "Россия как единственная страна - продолжатель СССР приняла на себя ответственность за советские долги и полностью погасила их - значительную сумму в размере $110 млрд даже по меркам 1994 года".

"Все остальные бывшие советские республики, включая Украину, вышли из состава Советского Союза, необремененные внешней задолженностью", - напомнили в посольстве РФ. В дипмиссии России в Лондоне также указали, что по вышеперечисленным причинам Россия "законно получила права на всю советскую недвижимость за рубежом".

Политика,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители