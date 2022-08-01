Путин высказался о перспективах ядерной войны

Победителей в ядерной войне быть не может, и такое противостояние никогда не должно быть развязано.

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Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества", - подчеркнул он.

Значение механизма

Российский лидер отметил, что за более чем полвека своего существования ДНЯО стал одним из ключевых элементов международной системы безопасности и стратегической стабильности. Предусматриваемые им обязательства в сферах нераспространения, разоружения и мирного использования атомной энергии в полной мере отвечают интересам как ядерных, так и неядерных стран, указал президент РФ.

В завершение глава российского государства выразил надежду, что конференция подтвердит готовность всех стран - участниц ДНЯО четко следовать принятым обязательствам и "внесет существенный вклад в упрочение режима нераспространения ядерного оружия, в обеспечение мира, безопасности и стабильности на планете".

"Желаю вам успешной работы и всего самого доброго", - заключил он.

О конференции и договоре

Обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия проводится раз в пять лет. Десятая встреча должна была пройти в Нью-Йорке еще в мае 2020 года, однако была перенесена из-за пандемии коронавируса на 1-26 августа текущего года.