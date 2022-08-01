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1 час назад

Россия расширила санкции против Великобритании

ТАСС

Россия расширила санкционный стоп-лист граждан Великобритании, включив в него 39 политиков, бизнесменов и журналистов, включая экс-премьера страны Дэвида Кэмерона. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД РФ.

Россия расширила санкции против Великобритании
Фото: ТАССТАСС

"В связи с продолжением применения правительством Великобритании механизма санкционных ограничений в отношении представителей общественно-политических кругов России, отечественных экономоператоров и СМИ принято решение о включении в российский стоп-лист ряда британских политиков, бизнесменов и журналистов, которые способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и ее международную изоляцию", - подчеркнули в российском дипведомстве.

Великобритания расширила российский санкционный список

В список вошел, в частности, экс-премьер Британии Джеймс Кэмерон.

Выбор в пользу конфронтации с Россией - это осознанное решение британского политистеблишмента, отмечает МИД РФ. В ведомстве заверили, что Россия продолжит работу над расширением стоп-листа подданных Великобритании, учитывая стремление Лондона раскручивать санкционный маховик.

Политика,Дэвид Кэмерон,Джеймс Кэмерон,МИД России,
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