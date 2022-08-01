Путин учредил знамя Главного управления специальных программ президента РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении знамени Главного управления специальных программ главы государства (ГУСП). Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

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"В целях реализации единой государственной политики в области геральдики и упорядочения официальных символов федеральных органов исполнительной власти постановляю учредить знамя Главного управления специальных программ президента РФ", - говорится в тексте указа.

Согласно утвержденному описанию, знамя представляет собой двустороннее прямоугольное полотнище синего (василькового) цвета, обшитое золотистой тесьмой. По краям полотнища расположены 10 золотых пятилучевых звезд. На лицевую сторону полотнища знамени, в центр, помещен золотой двуглавый орел. На оборотной стороне находится эмблема Главного управления спецпрограмм президента РФ и надписи "Отечество", "Достоинство" и "Честь". Ширина полотнища - 130 см, длина 155 см.