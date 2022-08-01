В сети обратили внимание на отсутствие Дерипаски на совещании у Путина

В сети обратили внимание на отсутствие на совещании у президента России Владимира Путина по развитию отечественной металлургии совладельца компании «Русал» , миллиардера Олега Дерипаски . Соответствующий пост появился в Telegram -канале журналистов кремлевского пула РИА Новости .

6 июля Дерипаска призвал оставить госкапитализм в России в прошлом, как колхозы, сравнив его с «плесенью». Он отметил, что глобальный экономический кризис, скорее всего, сейчас неизбежен — а России в этих условиях нужно действовать так, чтобы не вредить частному сектору.