В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
1 час назад

В сети обратили внимание на отсутствие Дерипаски на совещании у Путина

Lenta.ru

В сети обратили внимание на отсутствие на совещании у президента России Владимира Путина по развитию отечественной металлургии совладельца компании «Русал», миллиардера Олега Дерипаски. Соответствующий пост появился в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

В сети обратили внимание на отсутствие Дерипаски на совещании у Путина
Фото: ТАССТАСС

Авторы публикации уточнили, что алюминиевого гиганта на мероприятии представил гендиректор Евгений Никитин.

На сайте Кремля отмечается, что в совещании также приняли участие гендиректор НЛМК Григорий Федоришин, гендиректор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев, гендиректор Магнитогорского металлургического комбината Павел Шиляев, президент «Транснефти» Николай Токарев, а также председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов.

Дерипаска предложил перенести из Москвы столицу России

6 июля Дерипаска призвал оставить госкапитализм в России в прошлом, как колхозы, сравнив его с «плесенью». Он отметил, что глобальный экономический кризис, скорее всего, сейчас неизбежен — а России в этих условиях нужно действовать так, чтобы не вредить частному сектору.

Политика,Григорий Федоришин,Павел Шиляев,Евгений Никитин,Олег Дерипаска,Алексей Мордашов,Николай Токарев,Владимир Путин,ПАО "НЛМК",Металлоинвест,Магнитогорский металлургический комбинат,Русал,Транснефть,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители