Песков ответил на вопрос о возможном вступлении Сербии в ОДКБ

Вопрос о возможном вступлении Сербии в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не обсуждался, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков . Его комментарий приводит РИА Новости .

«Честно говоря, нет, такого вопроса не было на повестке дня», — отметил пресс-секретарь президента России.

В ночь на 1 августа стало известно, что на севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами. Позже в Сербии сообщили, что полицейские спецподразделения непризнанной республики Косово выдвинулись из Приштины к границе с Сербией.