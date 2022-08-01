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12 минут назад

Кремль прокомментировал вопрос о возможном вступлении Сербии в ОДКБ

Lenta.ru

Вопрос о возможном вступлении Сербии в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не обсуждался, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его комментарий приводит РИА Новости.

Песков ответил на вопрос о возможном вступлении Сербии в ОДКБ
Фото: ТАССТАСС

«Честно говоря, нет, такого вопроса не было на повестке дня», — отметил пресс-секретарь президента России.

В ночь на 1 августа стало известно, что на севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами. Позже в Сербии сообщили, что полицейские спецподразделения непризнанной республики Косово выдвинулись из Приштины к границе с Сербией.

Политика,Дмитрий Песков,
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