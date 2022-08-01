В Кремле прокомментировали госпитализацию Чубайса

«Каких-то обращении за помощью мне не известно, чтобы были. Это печальная новость, мы желаем ему скорейшего выздоровления. Но мы не владеем деталями. Если он обратится, мы по мере возможности пытаемся помогать всем российским гражданам», — подчеркнул представитель Кремля.