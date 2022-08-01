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52 минуты назад

Песков назвал печальной новостью госпитализацию Чубайса

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал печальной информацию о госпитализации бывшего руководителя администрации президента РФ Анатолия Чубайса за границей. Соответствующее заявление он сделал в ходе конференц-колла, передает ТАСС.

В Кремле прокомментировали госпитализацию Чубайса
Фото: ТАССТАСС

«Каких-то обращении за помощью мне не известно, чтобы были. Это печальная новость, мы желаем ему скорейшего выздоровления. Но мы не владеем деталями. Если он обратится, мы по мере возможности пытаемся помогать всем российским гражданам», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, что сегодня в СМИ стала распространяться информация о том, что Анатолий Чубайс попал в реанимацию в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре.

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Данный синдром является острым аутоиммунным заболеванием, которое охватывает группу острых нарушений периферической нервной системы. Среди симптомов болезни – мышечная слабость.

Как пишет ТАСС, состояние бывшего российского чиновника начало улучшаться.

Политика,Анатолий Чубайс,Дмитрий Песков,Администрация Президента РФ,
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