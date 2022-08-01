Володин ответил потребовавшей себе имущество СССР Украине

Перед тем, как поднимать вопрос о возвращении «хотя бы трети» зарубежного имущества бывшего СССР, которое сейчас принадлежит России, Киеву необходимо было взять на себя треть долгов Советского Союза. Такой совет Киеву в своем Telegram-канале в понедельник, 1 августа, дал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.