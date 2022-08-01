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34 минуты назад

Кадыров назвал способ разрешения косовского кризиса

Свободная прессаиещё 1

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в соцсетях назвал способ разрешения противоречий между Сербией и самопровозглашенной республикой Косово.

По мнению Кадырова, сейчас за обострением ситуации в регионе стоит Запад, решивший на фоне провала своих замыслов на Украине расковырять рану на Балканах.

«Призываю сербов и косовских албанцев убрать из уравнения натовского иблиса и подумать о своем будущем. И тогда появится понимание проблемы и её решение», - написал он.

Он отметил, что в мире существуют примеры мирной жизни людей разных религий и национальностей, но бывает доброго сосуществования с натовскими интервентами.

Вучич обратился к России

Ранее власти Косово последовали призыву США и отложили запрет на въезд с сербскими номерами и документами.

Политика,Видео,Рамзан Кадыров,
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